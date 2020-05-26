У украинского политзаключенного Гафарова критическое состояние здоровья – Денисова

Крымский татарин Джемиль Гафаров, у которого II группа инвалидности, уже более года незаконно содержится в СИЗО, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову ходатайствовать об освобождении из-под ареста осужденного крымского татарина Джемиля Гафарова из-за его критического состояния здоровья. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"У крымского татарина со II группой инвалидности, который уже более года незаконно содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю", критическое состояние здоровья. Из-за имеющихся хронических заболеваний и появления нестерпимой боли в области грудной клетки, почек и постоянного высокого давления он не может содержаться в условиях места несвободы", – заявила Денисова.

Она подчеркнула, что в пенитенциарном учреждении не обеспечивают Гафарову проведение медицинских обследований и не предоставляют надлежащей медицинской помощи.

"На этом основании безотлагательно обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием ходатайствовать перед правоохранительными органами России об отмене меры – содержание под стражей", – подчеркнула омбудсмен.

Также Денисова требует принять меры по предоставлению надлежащего медико-санитарного обеспечения гражданину Украины и предоставить Гафарову качественную врачебную помощь.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы.

Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.