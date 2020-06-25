Кабмин внес в Госреестр недвижимых памятников 175 объектов в оккупированном Крыму

В списке – генуэзская крепости в Судаке, Ханский дворец в Бахчисарае, дворец "Ласточкино гнездо" в Гаспре и другие достопримечательности.

Одновременно объекты исключены из Списка учета и охраны памятников архитектуры на территории Украинской ССР Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (АР Крым)" и "О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (город Севастополь)", об этом сообщил Правительственный портал 25 июня.

В реестр внесены 175 объектов культурного наследия национального значения, расположенных на территории оккупированного Россией Крымского полуострова: 11 из них находятся в Севастополе. Также эти объекты исключены из Списка учета и охраны памятников архитектуры на территории Украинской ССР, отмечено в сообщении правительства.

В списке: Ханский дворец в Бахчисарае, генуэзские крепости в Судаке и Феодосии, дворец "Ласточкино гнездо" в Гаспре, Воронцовский, Ливадийский дворцы и другие достопримечательности.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.