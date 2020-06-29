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НАТО проводит военные учения по борьбе с подлодками на севере Атлантики

Североатлантический альянс 29 июня начал военные учения Dynamic Mongoose у берегов Исландии. В учениях принимают участие пять надводных кораблей, пять подлодок и пять морских патрульных самолетов из Франции, Германии, Норвегии, Великобритании, США и Исландии.

Как сообщается на сайте НАТО, учения посвящены борьбе с подводными лодками. Учения продлятся до 10 июля.

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