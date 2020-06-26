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Самые болезненные санкции против Путина – предоставление Украине плана действий по членству в НАТО – Елисеев

Самые болезненные санкции против президента России Владимира Путина и самые дешевые для западных союзников Украины – это предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО и перспективы членства в Европейском союзе. Такое мнение высказал постпред Украины при ЕС в 2010–2015 годах, замглавы Администрации Президента Украины в 2015–2019 годах Константин Елисеев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Самые болезненные санкции против Путина и самые дешевые для западных союзников – это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС. Это огромный стимул для внедрения реформ и развития Украины. В то же время это будет огромным ударом по агрессивной и реваншистской политике Путина, нацеленной на то, чтобы вернуть Украину в Советский Союз", – подчеркнул дипломат во время онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума безопасности" 26 июня.

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