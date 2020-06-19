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Европейский совет согласовал продление санкций против РФ на полгода – Меркель

Нынешний прогресс в реализации Минских соглашений не позволяет Евросовету рекомендовать не продлевать санкции в отношении России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Решение Евросовета, о котором объявила Меркель, должен утвердить Совет ЕС
Решение Евросовета, о котором объявила Меркель, должен утвердить Совет ЕС
Фото: EPA

Европейский совет согласовал продление санкций против России, которые были введены из-за агрессии в отношении Украины, на шесть месяцев. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции с лидерами ЕС, пишет Reuters.

"Имеющийся прогресс не позволяет нам рекомендовать не продлевать санкции в отношении России. Сегодня мы в Европейском совете решили еще раз продлить санкции на полгода", – цитирует главу немецкого правительства "Интерфакс-Украина".

Агентство напоминает, что этот санкционный пакет включает ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на экспорт и импорт оружия; запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения; а также ограничение доступа России к технологиям и услугам, имеющим стратегическое значение, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Решение Евросовета должен утвердить Совет ЕС, оно вступит в силу после официального опубликования.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после оккупации АР Крым Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В связи с этим Евросоюз ввел против РФ несколько пакетов санкций, которые несколько раз продлевались и ужесточались.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Крым, Украина, санкции, Москва, оккупация, агрессия, аннексия, Европейский совет
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