Руководство ЕС не видит причин для отмены санкций против РФ – они не мешают бороться с коронавирусом

В марте президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции из-за пандемии коронавируса. Группа депутатов Европейского парламента выразила беспокойство из-за этого заявления, но председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель отметили, что оснований для снятия санкций с РФ нет.

Фон дер Ляйен и Мишель ответили депутатам Европарламента, что оснований для снятия санкций с РФ нет Фото: EPA

Руководство Европейского союза не видит оснований для снятия санкций с России из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля группе депутатов Европарламента, текст которого 10 июня оказался в распоряжении Radio Free Europe / Radio Liberty.

Письмо было направлено 26 мая. В нем сказано, что санкции, введенные против РФ из-за ее роли в конфликте на территории Донбасса и аннексии Крыма, не мешают российским властям противостоять эпидемии коронавируса.

Фон дер Ляйен и Мишель отметили, что санкции намеренно были "узко сформулированы", чтобы ограничить риски непреднамеренных последствий или нанесения вреда большому количеству людей.

"Ни одна из мер не предусматривает запрета на экспорт продуктов или лекарств, вакцин или медицинского оборудования", – сказано в письме.

Ранее 19 членов Европейского парламента в письме руководству ЕС обвинили Россию в попытках повлиять на позицию Брюсселя и, воспользовавшись пандемией, добиться пересмотра или снятия санкций.

"Российские власти, проводя такие публичные кампании, как отправка плохо применимой гуманитарной помощи в Италию, а также неверное толкование заявлений официальных лиц ООН, могут попытаться повлиять на позицию руководства ЕС и государств-членов относительно санкций", – было сказано в апрельском письме влиятельных депутатов Европейского парламента Мишелю, фон дер Ляйен, а также верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю.

Таким образом депутаты Европейского парламента отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина. В марте во время видеоконференции "Большой двадцатки" он предложил ввести мораторий на экономические санкции из-за пандемии коронавируса. "Это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всякой политической шелухи", – сказал тогда Путин.

ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины. В отношении России действует несколько секторальных пакетов, их действие периодически продлевают.