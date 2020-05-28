Россия вернулась к шантажу для снятия санкций – миссия Украины при ООН

Россия в ходе конференции Совбеза ООН связала санкции с вооруженными конфликтами. Спикер миссии Украины в ООН Олег Николенко отметил, что насилие продолжается везде, где РФ является стороной конфликта.

Россия шантажирует мировое сообщество продолжением вооруженных конфликтов в случае, если не будут сняты санкции. Об этом 27 мая в Facebook заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу", – написал он.

Дипломат считает, что "заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта".

"Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращения огня не будет. Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", – заявил Николенко.

27 мая в ходе видеоконференции членов Совета Безопасности ООН по защите гражданского населения в условиях вооруженного конфликта заместитель постоянного представителя РФ в ООН Геннадий Кузьмин заявил, что призыв генерального секретаря ООН к глобальному перемирию от 23 марта 2020 года "был бы неполным в отрыве от призыва к снятию санкций, которые могут подорвать способность государств противостоять вызовам пандемии".

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.

В 2020 году Россия пытается добиться отмены санкций, объясняя это необходимостью борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.