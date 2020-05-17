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В Украине сняли санкции с российского миллионера Федорычева

В 2019 году крупного российского предпринимателя Алексея Федорычева внесли в санкционный список СНБО, он находится в розыске НАБУ. В новом санкционном списке, который 14 мая ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский, фамилия Федорычева отсутствует.

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С российского богача в Украине сняли все ограничения
С российского богача в Украине сняли все ограничения
Фото: depositphotos.com

Российского миллионера Алексея Федорычева в Украине исключили из санкционного списка, сообщает Центр журналистских расследований.

В решении Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, которое своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский, в частности, указано об исключении из санкционного перечня физических лиц, датированного 19 марта 2019 года, позиции №746. Под этим номером указан Федорычев. В отношении него действовали трехлетние ограничения: блокировка активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; запрет на вывод капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении виз и т.д.

Федорычев – крупный бизнесмен российского происхождения, гражданин Венгрии и Монако, владелец группы Fedcominvest, конечный бенефициарный владелец компании ТИС – крупнейшего стивидорного оператора Украины.

В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины на своем сайте сообщило о розыске Федорычева как подозреваемого в уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" на сумму $60 млн.

Фото: nabu.gov.ua
Фото: nabu.gov.ua

Как отмечают в Центре журналистских расследований, интересы Федорычева в украинских судах представляет адвокат Николай Банчук, в прошлом – заместитель генпрокурора Украины. По данным СМИ, Банчук в 2019 году стал советником председателя СБУ Ивана Баканова, однако официального подтверждения этому нет.

Банчук через Верховный Суд пытался добиться исключения олигарха из списка СНБО. Следующее заседание было запланировано на 25 мая 2020 года. Однако с исключением Федорычева из санкционного перечня предмет иска отпал сам по себе, констатируют авторы публикации.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, миллионер
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