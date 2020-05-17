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Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ

В указе президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях упоминается ряд российских музеев, вузов и научных учреждений, включая Эрмитаж и Московский государственный университет.

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МГУ теперь под санкциями
МГУ теперь под санкциями
Фото: ЕРА

Украина ввела санкции сроком на три года в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, вузов, научных и общественных организаций. Это предусмотрено указом президента Украины Владимира Зеленского от 14 мая о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В уточненный перечень российских учреждений, подвергнутых ограничениям, который приводится в дополнении 3 к решению СНБО, попали, в частности, Эрмитаж и МГУ имени Ломоносова.

Полный список подвергнутых санкциям научных и общественных структур страны-агрессора выглядит так:

  • государственное научное бюджетное учреждение ''Академия наук Республики Татарстан";
  • Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";
  • федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж";
  • федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина";
  • федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской академии наук";
  • федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени Ломоносова";
  • федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет имени Льва Толстого";
  • федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт истории материальной культуры Российской академии наук";
  • федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт востоковедения Российской академии наук";
  • государственное бюджетное учреждение "Республики Крым" "Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь);
  • государственное бюджетное учреждение "Республики Крым" "Черноморский центр подводных исследований" (Симферополь);
  • ООО "Крымский региональный центр археологических исследований" (Симферополь);
  • ООО "Научно-производственный центр "Крымское археологическое общество"(Симферополь);
  • ООО "Таврическое археологическое общество" (Симферополь);
  • федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени Вернадского" (Симферополь);
  • федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Крыма РАН";
  • автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский центр палеоэтнологических исследований";
  • ООО "Архэ" (научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);
  • ООО "Южный региональный центр археологических исследований" (Краснодар);
  • ООО "Терра" (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);
  • автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);
  • благотворительный фонд "Деметра" (целью деятельности фонда указано "содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и восточного Крыма");
  • благотворительный фонд "Наследие тысячелетий" (Симферополь).

Украина ввела следующие ограничительные меры относительно этих юридических лиц:

  • блокировка активов;
  • недопущение вывода капитала за пределы Украины;
  • приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановки действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ;
  • аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Также указ президента от 14 мая предусматривает введение санкций против российских соцсетей и веб-ресурсов.

Теги: Россия, Крым, санкции, СНБО, Эрмитаж, Владимир Зеленский, МГУ
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