МИД Украины призвал международное сообщество обратить внимание на репрессии, происходящие на оккупированных РФ украинских территориях

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что вся правда о преступлениях советского режима против украинцев открылась только в последние десятилетия. Там подчеркнули, что подобная ситуация сейчас происходит на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе.

В День памяти жертв тоталитарной идеологии СССР Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество обратить внимание на массовые репрессии на оккупированных Россией украинских территориях.

"Склонив в скорби головы, мы вспоминаем миллионы селян, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, брутально уничтоженных во времена Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение. Вся правда о преступлениях советского режима открылась нам с опозданием в несколько десятилетий уже в независимой Украине. Мы начали осознавать масштабы преступления, совершенного против нашего народа, весь ужас и глубину трагедии, которая выпала на его долю. Однако впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом", – говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В ведомстве напомнили, что российская агрессия против Украины вернула на украинскую землю и политические репрессии. Так, в Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества.

"Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами. Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением", – подчеркнули в МИД.

"МИД Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях, и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", – говорится в сообщении.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. По данным МИД Украины, Россия по политическим мотивам удерживает 120 украинцев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Многие из вернувшихся на родину украинцев рассказывали о пытках и избиениях в плену у боевиков на Донбассе. По информации властей, там боевики незаконно удерживают еще около 300 украинцев.