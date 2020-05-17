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"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа". Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

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Зеленский: Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы
Зеленский: Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял участие в мероприятиях по случаю Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Зеленский возложил цветы к братской могиле и к памятному знаку польских захоронений.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", – заявил президент.

Он подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все, чтобы не повторились подобные преступления.

"В независимой демократической Украине жизни и здоровье граждан всегда будут моим безусловным приоритетом", – добавил Зеленский. 

В лесу вблизи поселка Быковня в Киевской области в 1930–1940 годах тайно закапывали тела тысяч людей, репрессированных и казненных НКВД. Впервые останки уничтоженных советской властью людей были обнаружены в этих лесах осенью 1941 года. Правительственная комиссия в 1988 году установила, что это место захоронения жертв сталинских репрессий, казненных в 1936–1941 годах. 

По мнению историков, общее число расстрелянных, похороненных в Быковне, может составить от 20 до 100 тыс. человек.

Теги: репрессии, Быковня, Владимир Зеленский, НКВД, могила
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