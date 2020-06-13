В Германии опасаются влияния санкций США против "Северного потока – 2" на отечественные компании

Власти Германии опасаются, что введение новых американских санкций против проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2" затронет государственные службы страны и отечественные компании. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на внутренний документ министерства экономики ФРГ.

Издание сообщает, что, согласно документу, санкции могут коснуться предприятий, которые оказывают услуги страхования, модернизации трубопроводной сети и дооснащения судов-трубоукладчиков. Также пострадают фирмы, отвечающие за проведение контроля, проверок и выдачу сертификации.

В правительстве страны опасаются, что сотрудничество с Россией в данном проекте может означать административную ответственность для государственных органов в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода.

В документе назвали новшеством санкции, направленные на "дружественные правительства".

4 июня сообщалось, что сенаторы США планируют внести законопроект, который расширит санкции против трубопровода "Северный поток – 2". Ожидается, что введенные ранее санкции США относительно "Северного потока – 2" будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Ограничительные меры планируют распространить на компании, которые оказывают "услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования" для судов, работающих на трубопроводе.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран.

"Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" еще в марте был в списке аффилированных юрлиц "Газпрома". Учредителями фонда числились "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара". По данным РБК, в конце марта СТИФ сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Источник агентства в "Газпроме" заявил, что в компании считают "санкционные риски в связи с работой судна нивелированными"

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Готовность газопровода составляет 93%. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.