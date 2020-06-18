Медведев посетовал, что Украина заблокировала резолюцию России о снятии санкций

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что мировые лидеры сделали недостаточно для "сглаживания противоречий" в период пандемии коронавируса.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетовал, что США, страны ЕС, Украина и Грузия в Генеральной Ассамблее ООН заблокировали российскую резолюцию о снятии международных санкций в связи с пандемией коронавируса. Об этом Медведев написал в статье, опубликованной 17 июня в журнале "Россия в международной политике".

"Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций, чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи. Нас сразу же обвинили в том, что мы преследуем какие-то собственные интересы, хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжелом положении (например, о Венесуэле или Иране). США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной Ассамблее ООН проект российской резолюции", – написал он.

По мнению Медведева, блокирование резолюции является "аморальным и безответственным".

Бывший российский премьер считает, что мировые лидеры сделали недостаточно для "сглаживания политических противоречий", которые "мешают полноценному международному диалогу".

2 апреля в ООН отклонили российский проект резолюции, который содержал призыв отказаться от торговых войн, а также пересмотреть санкционный механизм. В числе стран, которые выступили против российского документа, – Европейский союз, Великобритания, США и Украина.

22 апреля Украина заблокировала в ООН резолюцию РФ, которую в Министерстве иностранных дел Украины назвали манипулятивной. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 Россия пытается размыть санкционный режим, отметили в ведомстве.

Россия назвала действия Украины в ООН "кощунством".

РФ находится под действием международных санкций в связи с оккупацией Крыма, военной агрессией на Донбассе, вмешательством в выборы президента США в 2016 году и попыткой отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочерти Юлии в Великобритании в 2018 году.