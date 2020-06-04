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В Сенат США внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока – 2"

В новых санкциях США против "Северного потока – 2" намерены наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе, сообщил сенатор-республиканец Джон Баррассо.

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В конце 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов
В конце 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов
Фото: EPA

В Сенат США внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил один из его соавторов, сенатор-республиканец Джон Баррассо.

По его словам, этот законопроект является продолжением принятого в прошлом году в контексте годового оборонного бюджета США закона "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA - the Protecting Europe's Energy Security Act), которым были введены санкции, направленные против использования судов для глубоководной укладки трубопроводов с целью строительства "Северного потока – 2".

Баррассо сообщил, что документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.

"[Президент России Владимир] Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями", – заявил он.

В частности, предлагается наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе.

Также под санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.

Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.

2 июня сообщалось, что претендент на завершение строительства газопровода "Северный поток – 2", судно "Академик Черский" сменило владельца, что могло позволить "Газпрому" избежать новых санкций США.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран.

"Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" еще в марте был в списке аффилированных юрлиц Газпрома. Учредителями фонда числились "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара". По данным РБК, в конце марта СТИФ сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Источник агентства в "Газпроме" заявил, что в компании считают "санкционные риски в связи с работой судна нивелированными"

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Готовность газопровода составляет 93%. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020-го.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, строительство, газопровод, Сенат США, законопроект, документы, Джон Баррассо
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