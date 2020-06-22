Россия пытается избавиться от санкций, потому что чувствует их влияние – замглавы МИД Украины

Россия любыми методами пытается выйти из-под действия санкций, введенных из-за агрессии против Украины, "поскольку реально чувствует их влияние", считает замглавы МИД Украины Василий Боднар.

В интервью агентству "Укринформ" чиновник подчеркнул, что после начала агрессии против Украины РФ "была достаточно серьезно изолирована от участия в глобальных процессах".

"Сейчас в этом смысле наметился определенный дрейф, начались определенные дискуссии, но не происходит того, чего хотят россияне. К сожалению, пока не произошло и того, чего хочет Украина, – чтобы мир совместными усилиями заставил Кремль выполнить нормы международного права и восстановить территориальную целостность нашего государства", – добавил он.

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