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Меркель не исключила, что Германия введет новые санкции против России за убийство Хангошвили

18 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин может ввести санкции против России в связи с убийством чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение будет принято по итогам судебного разбирательства.

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Меркель не исключила введения нового пакета санкций против РФ
Меркель не исключила введения нового пакета санкций против РФ
Фото: EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин оставляет за собой право ввести санкции против России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура считает, что официальная Москва причастна к покушению, совершенному в августе 2019 года.

"Мы оставляем за собой право реагировать так, как и сказал федеральный министр иностранных дел [Хайко Маас], но сначала нам нужно подождать и посмотреть, к чему приведет судебное разбирательство", – сказала Меркель на брифинге 19 июня, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Мааса о возможном введении санкций против России.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). Во время Второй чеченской войны Хангошвили командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии.

По данным "Немецкой волны", Хангошвили имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в Берлине: киллер подъехал к жертве на велосипеде и сделал несколько выстрелов. Убийцу вскоре задержали.

6 декабря Bellingcat опубликовал расследование, в котором говорилось, что задержанного зовут Вадим Красиков, он въехал в Германию по документам, выданным на имя Вадима Соколова. Расследователи считают, что он связан с ФСБ России.

18 июня прокуратура Германии предъявила россиянину официальные обвинения в убийстве и незаконном владении оружием. По мнению немецких правоохранителей, он совершил убийство по заказу "ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации".

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, санкции, убийство, Хайко Маас, Зелимхан Хангошвили, Вадим Красиков
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