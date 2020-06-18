Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз усилить санкционное давление на Россию.

Совет Европейского союза утвердил решение о продлении на год действия санкций в отношении России, которые были введены за аннексию Крыма. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против России за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Необходимо усиливать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму. Крым – это Украина", – написал глава украинского МИД.

Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму. #КримЦеУкраїна — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.