Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз усилить санкционное давление на Россию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Действие "крымского пакета" санкций ЕС против России продлено до июня 2021 года
Действие "крымского пакета" санкций ЕС против России продлено до июня 2021 года
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза утвердил решение о продлении на год действия санкций в отношении России, которые были введены за аннексию Крыма. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против России за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Необходимо усиливать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму. Крым – это Украина", – написал глава украинского МИД.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, МИД Украины, оккупация, Керченский пролив, аннексия, Совет ЕС, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Он так красиво нас подъ...бнул". Полякова рассказала, как вместе с концертным директором обманула продюсера
  "Он так красиво нас подъ...бнул". Полякова рассказала, как вместе с концертным директором обманула продюсера
"Особенный опыт". Муж Грэм снял ее с сыном во время кормления грудью
"Особенный опыт". Муж Грэм снял ее с сыном во время кормления грудью
"Туалет впечатлил больше всего". Jerry Heil провела экскурсию по своей новой квартире
"Туалет впечатлил больше всего". Jerry Heil провела экскурсию по своей новой квартире
  "Долею поцілована". Наталка Карпа показала в клипе свадьбу с участником АТО и новорожденную дочь. Видео
  "Долею поцілована". Наталка Карпа показала в клипе свадьбу с участником АТО и новорожденную дочь. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS