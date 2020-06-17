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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Замглавы МИД Украины: Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить по суше коридор в Крым, а может, и в Приднестровье

Сложная ситуация с пресной водой в Крыму увеличивает военную угрозу со стороны Кремля, считает замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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Боднар: Поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузка власти в России
Боднар: Поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузка власти в России
Фото: radiosvoboda.org

В Украине знают, что угроза эскалации конфликта со стороны Кремля существует, поводом к обострению может стать нехватка пресной воды в Крыму. Об этом в интервью "Апострофу", которое опубликовано 17 июня, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может, и в Приднестровье. Особенно с учетом того, что воды в Крыму все меньше и меньше. И никто не снимал военную угрозу со стороны оккупированного Донбасса и территории России вообще. Мы не знаем, что думает [президент РФ] Владимир Путин и не приказал ли он уже военным готовиться к очередной агрессии. Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузка власти в России (абсолютно диктаторские изменения в России должны же чем-то прикрываться?)", – сказал Боднар.

По его словам, надо учитывать потенциал Черноморского флота РФ, у которого есть возможность проведения десантных операций по всему побережью Черного моря.

Недопоставки воды в Крым могут привести как к недовольству населения, так и проблемам со снабжением оккупационной армии, предположил дипломат.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на территорию оккупированного Крыма с материковой части Украины следует подавать воду, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. 11 июня премьер сказал, что восстановление поставки воды через Северо-Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и "это не является предметом какого-то торга".

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в комментарии изданию "ГОРДОН" говорил: "Чтобы получить воду, Россия захватит то место, откуда вода поступает в Крым. Для этого ведется техническая, политическая, военная подготовка".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Владимир Путин, Крым, Кремль, Василий Боднар, питьевая вода, война в Украине
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