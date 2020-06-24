ГОРДОН
 
 
МИР

Безопасности в мире угрожают Россия и Китай – генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для противостояния вызовам, в числе которых он назвал Россию и Китай, необходимо инвестировать в безопасность.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг напомнил о российской агрессии против Украины
Столтенберг напомнил о российской агрессии против Украины
Фото: ЕРА

Россия и Китай являются угрозами для безопасности в мире. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Deutsche Welle в интервью, которое было опубликовано 23 июня.

В числе угроз он назвал существование террористической угрозы, "последствия подъема Китая" и "более агрессивную Россию", которая, по словам Столтенберга, продолжает агрессию против Украины.

Генсек НАТО отметил, что эти угрозы существовали и до пандемии коронавирусной инфекции, но в связи с COVID-19 они могут стать более сложными.

В связи с этим Столтенберг призвал страны НАТО "продолжать инвестировать в безопасность", подчеркнув, что не стоит выбирать, во что вкладывать в первую очередь – в борьбу с угрозами для здоровья или в борьбу с угрозой для безопасности.

"Нужно иметь дело с обоими одновременно", – заявил генсек Альянса.

Напряженность в отношениях между НАТО и Россией усилилась в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел в декабре 2019 года в Лондоне, действия России были названы угрозой для евроатлантической безопасности.

8 июня 2020 года Столтенберг заявил, что Россия безудержно наращивает военную активность, а две основные проблемы, которые исходят от Пекина, – обновление вооружений и применение пропаганды и дезинформации.

Теги: Россия, Украина, Китай, НАТО, Йенс Столтенберг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга
"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак
"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS