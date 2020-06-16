Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Столтенберг обвинил Россию в нарушении Основополагающего акта об отношениях НАТО и РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал российскую агрессию против Украины нарушением Основополагающего акта об отношениях НАТО и РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг заявил, что агрессия РФ против Украины нарушает положения Основополагающего акта НАТО Россия
Столтенберг заявил, что агрессия РФ против Украины нарушает положения Основополагающего акта НАТО – Россия
Фото: EPA

Россия нарушает положения Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Об этом 16 июня заявил (.mp3) генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, не нарушает ли его положения присутствие военных из стран НАТО на востоке Европы.

"Новые тактические группировки на востоке Европейского континента не нарушают положения Основополагающего акта НАТО – Россия. Но вызов заключается в том, что Россия уже несколько раз нарушила Основополагающий акт, в частности, проводя агрессивные действия в Украине", – подчеркнул генсек.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан в 1997 году.

Документ предусматривает, что Россия и НАТО "не рассматривают друг друга как противников". "Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества", – сказано в договоре. Кроме того, Россия брала на себя обязательство совместно с НАТО "строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе".

Напряженность в отношениях между НАТО и Россией усилились в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел в декабре 2019 года в Лондоне, действия России были названы угрозой для евроатлантической безопасности.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, российская агрессия, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS