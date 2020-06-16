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"Новая гонка вооружений никому не пойдет на пользу". В НАТО обсудят меры по сдерживанию России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран – участниц Альянса намерены принять пакет политических и военных мер в ответ на наращивание ядерного арсенала со стороны России.

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Столтенберг призвал Россию и Китай к конструктивному диалогу
Столтенберг призвал Россию и Китай к конструктивному диалогу
Фото: EPA

НАТО призывает Россию и Китай к конструктивному диалогу по вопросу контроля над вооружениями, поскольку "новая гонка вооружений никому не пойдет на пользу". Об этом 16 июня заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, комментируя наращивание Россией ядерного потенциала. Стенограмма выступления Столтенберга опубликована на сайте НАТО.

В частности, Столтенберг напомнил, что развертывание Россией ракетной системы SSC-8 (ракетных комплексов "Искандер") привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. Однако, по его словам, Россия продолжила "модернизировать свои ракетные возможности, в том числе с помощью гиперзвукового оружия".

"Я ожидаю, что министры обороны [стран НАТО] согласятся на принятие значительного и сбалансированного ответного пакета политических и военных мер", – заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, эти меры будут включать укрепление противовоздушной и противоракетной обороны НАТО и развертывание боевых самолетов пятого поколения. Однако, заверил он, Альянс "не собирается повторять дестабилизирующее поведение России и размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе".

Напряженность в отношениях между НАТО и Россией усилились в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел в декабре 2019 года в Лондоне, действия России были названы угрозой для евроатлантической безопасности.

Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, российская агрессия, гонка вооружений
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