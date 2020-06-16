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В Кремле заявили, что новый статус Украины в НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе

В РФ следят за приближением военной инфраструктуры НАТО к российским границам и вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя получение Украиной членства в программе расширенных возможностей НАТО.

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Песков: Россия наблюдает, как НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах
Песков: Россия наблюдает, как НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах
Фото: ЕРА

В Кремле считают, что предоставление Киеву статуса партнера расширенных возможностей НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что в РФ "очень внимательно" относятся к приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам и вынуждены принимать "соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности".

Россия с "большим вниманием" наблюдает, как НАТО "абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах", добавил Песков.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, безопасность, членство, границы
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