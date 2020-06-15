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Вице-премьер Стефанишина заявила, что НАТО ждет от Украины принятия пяти законов, включая закон о гостайне

Евроатлантическая интеграция предусматривает трансформацию законодательства о гостайне, унаследованного с советских времен. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

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Стефанишина (на трибуне) 4 июня была назначена вице-премьером по вопросам евроинтеграции
Стефанишина (на трибуне) 4 июня была назначена вице-премьером по вопросам евроинтеграции
Фото: kmu.gov.ua

НАТО ждет от Украины принятия пяти основополагающих законов, которые позволят углубить сотрудничество. Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 15 июня, сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, проект которого еще готовится.

"Закон о гостайне занимает особое место даже среди этих важных законопроектов, потому что он касается трансформации даже не институтов, а мышления. Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я как вице-премьер, а ранее – как государственный служащий, с большим восторгом наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи", – отметила Стефанишина.

Если бы не "евроатлантическая мобилизация" и не обязательства, взятые Украиной, эти изменения могли бы еще долго дискутироваться, считает она. А сейчас же речь идет о законопроектах, которые уже поступили в парламент.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе.

В 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости", а в 2019 году закрепила в Конституции положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

12 июня 2020 года Североатлантический совет НАТО признал Украину членом программы расширенных возможностей EOP.

Стефанишина стала вице-премьером по евроинтеграции 4 июня, сменив на этом посту Вадима Пристайко.

Теги: Верховная Рада, НАТО, евроинтеграция, законодательство, гостайна, Ольга Стефанишина
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