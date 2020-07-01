В Госбюро расследований заявили, что Порошенко отказался давать показания

Экс-президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время визита в Госбюро расследований отказался получать повестки на допросы на другие даты, отметил представитель ГБР Вадим Приймачок.

1 июля в Государственном бюро расследований (ГБР) пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко отказался давать показания в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР).

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", – сказал он.

Приймачок отметил, что защите экс-президента "вручили копию ходатайства о продлении срока досудебного расследования в указанном уголовном производстве". Предложение о продлении сроков до шести месяцев будет рассмотрено судом отдельно от избрания меры пресечения для Порошенко.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки (СВР). Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.