Шмыгаль об уголовных производствах в отношении Порошенко: Неприятный момент для государства

Комментируя уголовные производства в отношении пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ответственность должна быть неотвратимой, несмотря на должности.

Шмыгаль: Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня – это портит имидж государства Фото: kmu.gov.ua

Уголовные производства, фигурантом которых является пятый президент Украины, народный депутат от "Европейкой солидарности" Петр Порошенко, для государства неприятны.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил "BBC News Україна" в интервью, полная версия которого была опубликована 30 июня.

"Я не счастлив от этого. В любом случае расследование против руководителей, тем более, если есть факты подтверждения, – это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства. Идеальный вариант – когда политики ведут себя ответственно и не влезают в коррупцию и не изменяют интересам государства", – сказал он.

По словам главы правительства, "когда есть такие подозрения, это всегда расстраивает, но ответственность должна быть неотвратимой, независимо от рангов и должностей".

"Если человек нарушил закон, предал национальные интересы государства, вел себя некорректно – должен нести ответственность", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что не считает дела в отношении Порошенко политическим преследованием.

"Но согласен, что это выглядит не очень хорошо. Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня в Украине – это портит имидж государства. Но другая сторона медали – наказание должно быть неотвратимо для всех. Почему обычные люди должны нести ответственность за преступления и нарушение закона, а политики высокого уровня могут иметь иммунитет? Как бы прискорбно это ни выглядело бы на международной арене, гораздо обиднее будет выглядеть коррупция, которая не наказывается", – считает Шмыгаль.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве. 18 июня она проинформировала о закрытии трех дел против экс-президента.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки (СВР). Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. Государственное бюро расследований (ГБР) также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Семочко. Заседание отложили до 1 июля.

На 30 июня ГБР вызывало Порошенко на допрос по делу возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года. На допрос экс-президент не явился, о чем предупреждал его адвокат Игорь Головань.