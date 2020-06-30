Шмыгаль выступил против повторного локдауна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы повторно не вводить жесткие ограничения из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в интервью "BBC News Україна", опубликованном 30 июня.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы не закрывать страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми – это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%. Это сигнал к тому, что нам необходимо начинать формировать так называемую вторую очередь больниц. В целом у нас 30 тыс. койкомест для первой и второй волны. Мы обеспечены аппаратами ИВЛ, загруженность аппаратов составляет 7%, это тоже хороший показатель", – сказал он.