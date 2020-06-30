ПОЛИТИКА Short News

Шмыгаль отчитается перед Радой о паводках в Западной Украине и кадровых вопросах

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада заслушает отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом на заседании согласительного совета 30 июня сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. "Первый вопрос – это те страшные события, которые мы наблюдаем на западе страны. Но также прозвучало предложение – это некоторые кадровые вопросы и вопросы использования средств, [предназначенных для борьбы с эпидемией] COVID-19. Это комплексные вопросы", – сказал Разумков.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".