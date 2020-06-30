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Шмыгаль заявил, что "тема отставки Авакова себя исчерпала"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает исчерпанным вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом глава правительства заявил в интервью "BBC News Україна", опубликованном 30 июня. "Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции: сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают, это другое качество безопасности, сервиса. Конечно, в таком большом количестве людей, которым дается оружие, сила, полномочия, – это больше 300 тыс. человек – могут быть негодяи", – отметил Шмыгаль.

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