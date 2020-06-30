ПОЛИТИКА Short News

Украинцы больше всего не доверяют Авакову, Порошенко и Тимошенко – соцопрос

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется самым высоким уровнем доверия среди украинских политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17-го по 24 июня.

Так, Зеленскому доверяет 41% опрошенных, не доверяет главе государства 51% респондентов. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%. Меньше всего украинцы доверяют министру внутренних дел Арсену Авакову (77%; доверяют главе МВД 13% респондентов), лидеру ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко (79% и 14% соответственно), а также пятому президенту, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко (77% и 17% соответственно).

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