Украинцы больше всего не доверяют Авакову, Порошенко и Тимошенко – соцопрос

Так, Зеленскому доверяет 41% опрошенных, не доверяет главе государства 51% респондентов.
Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%.
Меньше всего украинцы доверяют министру внутренних дел Арсену Авакову (77%; доверяют главе МВД 13% респондентов), лидеру ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко (79% и 14% соответственно), а также пятому президенту, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко (77% и 17% соответственно).
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