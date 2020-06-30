В Раду проходят четыре партии, лидирует "Слуга народа" – соцопрос

Так, за "Слугу народа" готовы проголосовать 20,5% респондентов, принявших участие в опросе (30% среди тех, кто точно примет участие в голосовании и определился с выбором).

Также пятипроцентных барьер преодолели бы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (14% и 22%), "Европейская солидарность" (10% и 16%), а также ВО "Батьківщина" (6% и 8,5%).

Другие партии набирают меньше 5%.