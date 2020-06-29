Верховная Рада может не уйти на каникулы 17 июля – нардеп

Из-за ситуации с коронавирусом депутаты Верховной Рады могут отложить каникулы. В парламенте пока не решили, в каком формате будет продолжена работа, об этом сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец.

В парламенте обсуждается возможность продления пленарных недель в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, об этом в эфире канала "Україна 24" сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец 29 июня.

"Есть такая идея – продолжить работу Верховной Рады на определенный период. Пока что мы не можем сказать, насколько. Возможно, это будет работа в формате внеочередных заседаний. Возможно, будет еще несколько пленарных недель", – сказала Мошенец.

По ее словам, вероятность продления работы большая, потому что из-за карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, работа в сессионном зале была сокращена.

Третья сессия Верховной Рады по календарному плану должна закрыться 17 июля. Народные депутаты должны уйти на каникулы до 1 сентября.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.