ОБЩЕСТВО Short News

В Украине 13 регионов не соответствуют критериям для смягчения карантина – Минздрав

По состоянию на 29 июня Киев и 12 областей Украины не соответствуют минимальным показателям для смягчения карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины. В частности, как минимум один из четырех показателей превышен в Киеве и Киевской области, а также в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

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