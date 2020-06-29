В Украине 13 регионов не соответствуют критериям для смягчения карантина – Минздрав

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
В частности, как минимум один из четырех показателей превышен в Киеве и Киевской области, а также в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
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