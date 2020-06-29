Больше половины украинцев считают справедливыми уголовные производства против Порошенко – опрос

30% опрошенных граждан уверены, что действующая украинская власть занимается политическим преследованием бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

19% респондентов не смогли определиться со своей позицией по поводу уголовных производств против Порошенко Фото: Петро Порошенко / Facebook

51% украинцев считают, что расследование уголовных производств в отношении пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко является борьбой за справедливость. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В то же время 30% опрошенных граждан уверены, что это политическое преследование бывшего главы государства действующей властью.

Еще 19% респондентов не смогли определиться со своей позицией по данному вопросу.

Опрос проводился с 20-го по 23 июня 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

9 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве, затем уточнила, что три дела были закрыты.