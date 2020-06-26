В Киеве вновь открыли выставку картин Порошенко, но обнесли ее решеткой и колючей проволокой

В мае сотрудники Госбюро расследований ворвались в музей Ивана Гончара и арестовали картины пятого президента Петра Порошенко. 26 июня музей возобновил выставку, символически обнеся картины решетками.

В музее Ивана Гончара в Киеве возобновилась выставка картин семьи Петра Порошенко. Об этом 26 июня говорится на сайте "Европейской солидарности".

Картины разместили за решеткой, а по стене пустили колючую проволоку. Во время открытия выставки директор музея Иван Гончар разрезал символическую ленту, которой были ограждены двери зала. Так в музее ответили на недавние обыски Госбюро расследований.

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Адвокат экс-президента Игорь Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не махать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.

28 мая Печерский районный суд арестовал коллекцию картин Порошенко.