Коломойский требует, чтобы Венедиктова начала дело против Порошенко на основании книги Болтона

В мемуарах экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона есть эпизод, в котором пятый президент Украины Петр Порошенко просит Штаты ввести санкции против предпринимателя Игоря Коломойского. Бизнесмен в заявлении на имя генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой написал, что действия Порошенко необходимо квалифицировать по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении влиянием.

Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в котором требует начать уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Об этом 27 июня сообщило агентство УНИАН.

Основания для уголовного преследования экс-президента Коломойский почерпнул из книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло"), которая вышла в печать 23 июня. В ней есть такой фрагмент: "Порошенко отвел меня в другую комнату для разговора наедине, где попросил, чтобы Штаты поддержали кампанию по его переизбранию. Он просил о множестве вещей, что позволило мне ускользнуть от высказывания одобрения, не прибегая к грубому отказу. То, чего Порошенко действительно добивался, – наложение Америкой санкций на олигарха Игоря Коломойского, стоявшего за Юлией Тимошенко. Она, по крайней мере на тот момент, считалась основным соперником Порошенко на выборах 2019 года".

Также Болтон упоминает, что на переговорах в составе делегаций 24 августа 2018 года Порошенко заявил о желании купить больше американского оружия.

По мнению Коломойского, из книги усматривается, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, предложил Болтону противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок оружия, а в обмен попросил советника повлиять на должностных лиц иностранного государства, в частности на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с целью наложения санкций на гражданина Украины.

"Указанное уголовное правонарушение было непосредственно направлено на причинение Коломойскому материального ущерба в особо крупном размере и нанесло последнему значительный моральный ущерб", – отмечается в заявлении, текстом которого располагает агентство.

24 августа 2018 года Болтон посетил военный парад в Киеве и провел встречи с Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В мае 2020 года стало известно, что в США федеральное большое жюри рассматривает причастность Коломойского к отмыванию сотен миллионов долларов через покупку недвижимости в штате Огайо.