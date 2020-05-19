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В США федеральное большое жюри рассматривает причастность Коломойского к отмыванию сотен миллионов долларов – СМИ

Среди покупок украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которые находятся под подозрением, – отель на 484 номера с видом на озеро и 21-этажное офисное здание в Кливленде. Большое жюри изучает, достаточно ли доказательств собрано для предъявления обвинений в отмывании средств, выведенных из "ПриватБанка", пишет BuzzFeed.

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Коломойский уверяет, что не знал о расследовании большого жюри
Коломойский уверяет, что не знал о расследовании большого жюри
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Один из богатейших людей Украины Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Об этом 19 мая сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на два источника.

Расследование представляет собой попытку системы правосудия США отследить сотни миллионов долларов, которые Коломойский и его партнеры якобы вывели из "ПриватБанка", а затем, через лабиринт офшорных компаний и американские банки-корреспонденты, использовали для дорогих покупок в штате Огайо.

В частности, среди подозрительных приобретений – роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание, пишет BuzzFeed.

Кроме того, Коломойскому и партнерам принадлежит сталелитейный комбинат в Огайо.

Массовые закупки и продажи на рынке недвижимости штата группа, связанная с украинским миллионером, проводила с 2008 года, утверждает издание. Жюри изучает, достаточно ли доказательств собрано для предъявления обвинения.

В связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину. В феврале они встречались с тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины, выяснило издание. Директор НАБУ Артем Сытник признал, что сотрудничает с ФБР в рамках расследования, но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности.

Коломойский заявил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он сказал, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из минюста США. Его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов отметил, что недвижимость в США была куплена за "законные средства".

В январе 2019 года НВ писало, что Коломойский и его партнеры являются крупнейшими игроками на рынке офисной недвижимости в Кливленде.

В мае 2019-го стало известно, что "ПриватБанк" подал в Штатах иск, требуя возмещения Коломойским и Боголюбовым "нескольких сотен миллионов долларов", которые были выведены из финучреждения и инвестированы в активы в США с помощью схем, имеющих признаки мошенничества.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Ранее топ-акционерами финучреждения были Коломойский и Боголюбов.

Теги: США, Украина, недвижимость, доллар, Игорь Коломойский, ФБР, ПриватБанк, мошенничество, Геннадий Боголюбов, Кливленд, обвинения, НАБУ, Огайо
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