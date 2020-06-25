Геращенко заявил, что Порошенко все пять лет пытался дискредитировать Авакова

Бывший президент Украины Петр Порошенко хотел взять под свой контроль все силовые ведомства, а потому пытался отстранить Арсена Авакова от управления Министерством внутренних дел, заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Во время своей каденции экс-президент Украины Петр Порошенко делал все, чтобы дискредитировать фигуру министра внутренних дел Арсена Авакова и реформы, которые он проводил. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Если вы прочитаете книгу одного известного бывшего депутата [Александра Онищенко], который находится в Германии под следствием, то он называл цифру в $30 млн на дискредитацию правительства Арсения Яценюка", – отметил Геращенко.

По его мнению, Порошенко хотел управлять страной, как второй президент Украины Леонид Кучма, "у которого были все силовые рычаги в кармане".

"Тогда после выборов месяц не создавалась коалиция, потому что Порошенко говорил: возьмите себе десять министерских портфелей, только отдайте мне МВД. Этого не случилось, поэтому началась системная дискредитация. Зато во власти был определенный баланс сил эти пять лет. Как говорил мне один мой товарищ, хорошо знающий Порошенко, если бы тогда, осенью 2014 года, Аваков ушел и у Порошенко в руках оказалось бы еще и МВД, все силовые рычаги, то Порошенко до конца своего срока не досидел бы", – добавил замглавы МВД.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В начале июня парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде. Это произошло после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали и пытали женщину (в преступлении подозревают двух полицейских), а в Броварах произошла перестрелка в одном из жилых кварталов.

В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за "неспособность обеспечить надлежащую работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств".

17 июня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова.

В июне в Киеве несколько раз проходили акции, участники которых требовали отставки главы МВД, в частности 5 июня и 18 июня.

По данным "РБК-Украина", Аваков несколько недель назад выражал готовность добровольно уйти в отставку, но Зеленский это предложение якобы не принял.