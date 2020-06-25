"Мы договорились с президентом". Гончарук рассказал, как Аваков попал в его Кабмин

Арсен Аваков в 2019 году сохранил пост министра внутренних дел по предложению президента Владимира Зеленского, поскольку блок безопасности был зоной его ответственности, рассказал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: У нас с Аваковым проблем во время работы не возникало никогда Фото: kmu.gov.ua

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Радио НВ" 23 июня рассказал, что блок безопасности во время формирования его правительства был зоной ответственности президента Владимира Зеленского.

Именно по квоте главы государства Арсен Аваков был вновь назначен министром внутренних дел, отметил Гончарук.

"Блок безопасности был зоной ответственности президента. Мы с ним договорились, что я прислушиваюсь здесь к его совету. Так Арсен Борисович появился в правительстве", – рассказал экс-премьер.

Свое сотрудничество с Аваковым он назвал конструктивным.

"У нас с ним проблем во время работы не возникало никогда, у нас всегда было конструктивное рабочее сотрудничество, хотя, конечно, по целому ряду вопросов у нас, возможно, были какие-то разные позиции", – сказал Гончарук.

Сейчас много людей хотят, чтобы Аваков ушел в отставку, однако, считает экс-премьер, это решение будет принимать президент.

"Потому что я убежден, что сейчас монобольшинство ориентируется прежде всего на его позицию. Президент до сих пор считает, что Арсен Борисович – эффективный министр, он четко сказал о том, что есть дело [об убийстве журналиста Павла] Шеремета, которое будет для него маркером. Я думаю, что где-то в этой плоскости и будут развиваться события вокруг личности Арсена Борисовича", – отметил политик.

Гончарук проработал премьером полгода – с августа 2019 года по март 2020-го. Президент говорил, что почти все министры, которые входили в предыдущее правительство, были предложены самим Гончаруком.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В начале июня парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде. Это произошло после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали и пытали женщину (в преступлении подозревают двух полицейских), а в Броварах произошла перестрелка в одном из жилых кварталов.

В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за "неспособность обеспечить надлежащую работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств".

17 июня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова.

В июне в Киеве несколько раз проходили акции, участники которых требовали отставки главы МВД, в частности 5 июня и 18 июня.

По данным "РБК-Украина", Аваков несколько недель назад выражал готовность добровольно уйти в отставку, но Зеленский это предложение якобы не принял.