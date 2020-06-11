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Зеленский о Гончаруке: Я ему очень доверял, считал, что мы с ним команда, а потом появилась аудиозапись

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предыдущему премьер-министру Алексей Гончаруку так и не удалось стать одной командой с депутатами и министрами.

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По мнению Зеленского, Гончарук (на переднем плане) перед отставкой провел с кем-то консультации, "потому что вернулся с противоположным мнением"
По мнению Зеленского, Гончарук (на переднем плане) перед отставкой провел с кем-то консультации, "потому что вернулся с противоположным мнением"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук был отправлен в отставку, поскольку потерял доверие граждан.

"Доверие общества было подорвано к премьеру, и у депутатов был миллион к нему вопросов. Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записи [совещаний с участием Гончарука, во время которых он говорил о Зеленском], а из-за того, что происходит. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами", – рассказал Зеленский о разговоре.

Президенту казалось, что в правительстве Гончарука было "много нормальных министров". По мнению Зеленского, сам Гончарук вначале был настроен на то, чтобы эти министры продолжали работу, и он сам высказывал желание остаться в команде.

"Я сказал, что хочу построить Kyiv city, как в каждой крупной стране есть city, например London city, и туда перенести правительственный квартал. Есть несколько мест таких. Он говорит: "Окей, я готов, давай я буду делать Kyiv city". Я ему сказал: "Супер, давай делать". Затем он ушел, потом вернулся и говорит: "Все же я не понимаю, почему меня увольняют". Я ему ответил: "Мне кажется, что я тебе объяснил", – рассказал Зеленский.

По его мнению, Гончарук провел с кем-то консультации, "потому что вернулся с противоположным мнением".

"Но то такое... Мы понимаем даже, с кем он консультировался. Это неважно", – сказал президент. Он отказался ответить на уточняющие вопросы, отметив, что это "не очень приятные моменты его жизни".

Зеленский рассказал, что познакомился с Гончаруком еще до президентских выборов – ему его представил бизнесмен, а в дальнейшем министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

"Я ему очень доверял... Затем мы начали работать, он стал премьер-министром Украины... Я все для этого сделал. Почти все министры, которые были в предыдущем правительстве, были предложены им", – сказал Зеленский.

Но вскоре, по его словам, члены правительства начали прятаться от журналистов и работать только на Facebook-аудиторию.

"Сначала они начали прятаться от СМИ. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно. Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков... Началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?" Некоторые министры это поняли, а некоторые не поняли, в чем дело, и реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им: "Класс", а что происходит на улицах – никого не интересует", – рассказал Зеленский.

Президент сказал, что "нормально относится к Леше" и они, как ему казалось, нормально обсудили все вопросы, "а потом был его разговор, появилась аудиозапись".

"Понятно, ситуация была тоже неприятная. Хотя она была неприятная для меня лично из-за того, что я считал, что у нас с ним государственная позиция и мы с ним команда", – сказал Зеленский.

По мнению президента, он с Гончаруком, как команда, должны были вести переговоры с НБУ о понижении учетный ставки, "а не он мне говорит одно, а там что-то происходит другое".

"И это неприятно было, хотя я сказал, что доведу это дело до конца. Потому что как это можно писать премьер-министра?" – возмутился президент.

Зеленский заявил, что до сих пор не знает, кто записывал разговоры Гончарука.

Гончарук пробыл на должности премьера полгода – с августа 2019 года по март 2020-го.

В январе на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, некоторыми членами его Кабмина и руководством Нацбанка. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". В тот же день канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записямиПрослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

По этому делу в начале февраля прошли обыски в редакции программы "Гроші" ("1+1"), а также по месту жительства нескольких журналистов. В СБУ объяснили, что следственные мероприятия касались "создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным способом". Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что к прослушке Гончарука могут быть причастны несколько нардепов от "Слуги народа".

Теги: Кабинет Министров, правительство, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Кабмин
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