Порошенко не явится сегодня на допрос в ГБР – адвокат

30 июня должен был состояться допрос по делу возможного неправомерного влияния пятого президента Петра Порошенко на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года.

Адвокат Порошенко (на фото) заявил, что пятый президент вызовов на допрос не получал Фото: EPA

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не пойдет на допрос в Госбюро расследований 30 июня. Об этом 29 июня сообщил его адвокат Игорь Головань в Facebook.

"Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", – написал он.

24 июня ГБР вызвало Порошенко на допрос, назначенный на 30 июня, по делу возможного неправомерного влияния Порошенко на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года. Оно было начато в мае 2019 года по заявлению бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова. Проект подозрения был составлен в ноябре 2019 года.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве. 18 июня она проинформировала о закрытии трех дел против экс-президента.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в Службу внешней разведки. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Божка к превышению служебных полномочий. Государственное бюро расследований также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.