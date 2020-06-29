Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения Порошенко – адвокат

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и ее подчиненные могли оформить задним числом постановление в деле экс-президента Украины Петра Порошенко, об этом заявил его адвокат Игорь Головань.

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сфальсифицировала документы к ходатайству о применении к Порошенко меры пресечения, об этом он написал 29 июня в Facebook.

"10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщение о подозрении народному депутату Украины, Пятом Президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было", – написал Головань.

По его словам, прокуроры пытались убедить защитников Порошенко, что никакого постановления не нужно. Однако позже постановление появилось в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержание под стражей.

"Однако генеральный шулер оказалась неспособной даже качественно фальсифицировать документ. Вероятно, в результате спешки в тексте поддельного постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая. Генеральный прокурор не только некомпетентен, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями", – отметил адвокат.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в Службу внешней разведки. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Божка к превышению служебных полномочий. Государственное бюро расследований также составило подозрение Божку.