Венедиктова объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения Порошенко указаны разные статьи

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ответила адвокату пятого президента Украины Игорю Голованю. По ее словам, ошибки в документах о вручении подозрения Петру Порошенко нет, постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые.

10 июня Венедиктова подписала сообщение о подозрении Порошенко, постановление, которым поручено сообщить о подозрении, и доверенность о сообщении о подозрении Фото: gp.gov.ua

В Офисе генерального прокурора Украины объяснили, почему в постановлении о сообщении подозрения экс-президенту Украины, депутату от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко указаны разные статьи Уголовного кодекса. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видео с объяснением ситуации.

По информации Венедиктовой, в мае 2019 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований под номером с последними цифрами 753 относительно назначения членов Высшего совета правосудия. В ноябре 2019 года в реестр внесли ведомости с последними цифрами 1732 – относительно назначения первого замглавы Службы внешней разведки.

"При каденции бывшего генпрокурора 3 марта 2020 года уголовные производства 753 и 1732 были объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоил первичный номер с последними цифрами 753. В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия был закрыт, а номер остался неизменным", – отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что 10 июня Порошенко сообщили о подозрении способом, предусмотренным Криминальным процессуальным кодексом Украины, уполномоченным на это прокурором.

В этот день Венедиктова подписала сообщение о подозрении, постановление, которым поручено сообщить о подозрении, доверенность о сообщении о подозрении.

"Ошибки нет! Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретным эпизодам, в которых вынесено уведомление о подозрении", – считает генпрокурор.

29 июня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее подчиненные могли оформить задним числом постановление о сообщении подозрения экс-президенту Украины.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве. 18 июня она проинформировала о закрытии трех дел против экс-президента.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в Службу внешней разведки. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Божка к превышению служебных полномочий. Государственное бюро расследований также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.