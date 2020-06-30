ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Венедиктова объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения Порошенко указаны разные статьи

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ответила адвокату пятого президента Украины Игорю Голованю. По ее словам, ошибки в документах о вручении подозрения Петру Порошенко нет, постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
10 июня Венедиктова подписала сообщение о подозрении Порошенко, постановление, которым поручено сообщить о подозрении, и доверенность о сообщении о подозрении
10 июня Венедиктова подписала сообщение о подозрении Порошенко, постановление, которым поручено сообщить о подозрении, и доверенность о сообщении о подозрении
Фото: gp.gov.ua

В Офисе генерального прокурора Украины объяснили, почему в постановлении о сообщении подозрения экс-президенту Украины, депутату от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко указаны разные статьи Уголовного кодекса. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видео с объяснением ситуации.

По информации Венедиктовой, в мае 2019 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований под номером с последними цифрами 753 относительно назначения членов Высшего совета правосудия. В ноябре 2019 года в реестр внесли ведомости с последними цифрами 1732 – относительно назначения первого замглавы Службы внешней разведки.

"При каденции бывшего генпрокурора 3 марта 2020 года уголовные производства 753 и 1732 были объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоил первичный номер с последними цифрами 753. В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия был закрыт, а номер остался неизменным", – отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что 10 июня Порошенко сообщили о подозрении способом, предусмотренным Криминальным процессуальным кодексом Украины, уполномоченным на это прокурором.

В этот день Венедиктова подписала сообщение о подозрении, постановление, которым поручено сообщить о подозрении, доверенность о сообщении о подозрении.

"Ошибки нет! Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретным эпизодам, в которых вынесено уведомление о подозрении", – считает генпрокурор.

29 июня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее подчиненные могли оформить задним числом постановление о сообщении подозрения экс-президенту Украины.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве. 18 июня она проинформировала о закрытии трех дел против экс-президента.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в Службу внешней разведки. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Божка к превышению служебных полномочий. Государственное бюро расследований также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.

Теги: Петр Порошенко, Игорь Головань, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можно критиковать, а можно сделать лучше. Я выбрала второй вариант". Жена Dzidzio высказалась о его дуэте с Цибульской
"Можно критиковать, а можно сделать лучше. Я выбрала второй вариант". Жена Dzidzio высказалась о его дуэте с Цибульской
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
  One of My Favorite Prayers. Далай-лама выпустил трек. Видео
  One of My Favorite Prayers. Далай-лама выпустил трек. Видео
Умер Карл Райнер, исполнитель главных ролей в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена"
Умер Карл Райнер, исполнитель главных ролей в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена"
Ратаковски в прозрачном костюме шокировала людей на улице. Фото
Ратаковски в прозрачном костюме шокировала людей на улице. Фото
"Полуголая тетя – бонус к отцовству?" Остапчук показал, как провел время с детьми
"Полуголая тетя – бонус к отцовству?" Остапчук показал, как провел время с детьми
  "Ты нравишься мне". Линда в новом ролике показала подводные танцы. Видео
  "Ты нравишься мне". Линда в новом ролике показала подводные танцы. Видео
Непримиримые обстоятельства. Жена рэпера Dr Dre подала на развод
Непримиримые обстоятельства. Жена рэпера Dr Dre подала на развод
Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова: Сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну
Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова: Сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну
Мать троих детей Альба показала домашнюю тренировку
Мать троих детей Альба показала домашнюю тренировку
"Выглядит как мама". Дочь Мадонны засветила декольте на берегу океана
"Выглядит как мама". Дочь Мадонны засветила декольте на берегу океана
В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане
В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане
"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне
"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне
Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами
Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами
"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа
"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа
  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером
  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS