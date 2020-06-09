Венедиктова: Моя зарплата – 38 тыс. грн. Думаю, сейчас я "съем" всю свою финансовую подушку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что ей не хватает зарплаты, поэтому на жизнь тратит свои накопления.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала в интервью "Українським новинам", которое вышло 9 июня, что получает зарплату в размере 38 тыс. грн.

По словам генпрокурора, ей приходится тратить сбережения.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" – 38 тыс. грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", – сказала генпрокурор.

Венедиктова с 2005-го по 2019 год преподавала право в Харьковском национальном университете имени Каразина. Во время президентской избирательной кампании 2019 года вошла в команду Владимира Зеленского. В июле 2019 года была избрана в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (номер три в списке) и переехала в Киев.

В декабре 2019-го – марте 2020 года была и.о. директора Госбюро расследований. 17 марта президент назначил ее главой Генпрокуратуры. Это первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.

В декларации за 2019 год Венедиктова указала, что на банковских счетах у нее 79 тыс. грн и €5341. Наличными она хранит $20 тыс. и 500 тыс. грн. Ее муж Денис Колесник (он работает заместителем начальника департамента киберполиции Нацполиции) хранит 78,9 тыс. грн в банке, $20 тыс. и 200 тыс. грн наличными.