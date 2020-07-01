ПОЛИТИКА Short News

Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Пятый президент Украины Петр Порошенко 1 июля пришел на допрос в Государственное бюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

"Они [представители нынешних властей Украины] сдали в аренду союзу адвокатов [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича все правоохранительные органы... Адвокаты Януковича сегодня расправляются с патриотами", – сказал Порошенко на митинге перед зданием ГБР, пишет "Интерфакс-Украина". Он уверен, что уголовное преследование касается не только его, но и всех патриотов Украины. "Я иду сказать все, что я думаю", – добавил экс-президент.

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