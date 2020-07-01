"Иду к этим нечестивцам". Порошенко пришел на допрос в ГБР

Экс-президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что пришел в Госбюро расследований, чтобы сказать все, что о нем думает.

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко пришел 1 июля на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он сообщил в Facebook во время прямого включения из-под здания ведомства, где проходила в это время акция в его поддержку.

"Спасибо каждому из вас, кто сегодня является неравнодушным, кто вышел под ГБР. Сейчас я иду к этим нечестивцам, чтобы сказать им все, что я о них думаю", – написал Порошенко.

Пятый президент Украины также пообещал, что будет присутствовать 1 июля на заседании "неправедного суда", который будет избирать для него меру пресечения, отмечает сайт "Европейской солидарности".

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Божка к превышению служебных полномочий. Государственное бюро расследований также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.