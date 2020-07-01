В Киеве растет число тяжелобольных с COVID-19 – Кличко

В тяжелом состоянии в Киеве находятся 48 пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Киев на втором месте по выявленным за сутки больным Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Киеве растет число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией. Об этом 1 июля на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В больницах столицы сегодня находится 274 больных COVID-19, в том числе 11 детей. С подозрением на коронавирус госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их на сегодня 48. Семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", – сказал он.

По словам мэра, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 101 жителя Киева, число зарегистрированных случаев достигло в столице 5138. С начала эпидемии в столице Украины скончалось 108 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 1 июля, всего в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали уже 1173 пациента. За последние сутки больше больных, чем в Киеве, выявили только во Львовской области – 143.