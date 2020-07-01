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Кабмин Украины инициировал штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Кабинет Министров Украины инициировал введение штрафов для юридических лиц в размере от 3400 до 5100 грн за неношение масок.

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Ответственность за неношение масок предусмотрят в Кодексе об административном правонарушении
Ответственность за неношение масок предусмотрят в Кодексе об административном правонарушении
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины инициировал введение ответственности за неношение защитных масок в общественных местах для физических и юридических лиц. Соответствующее решение было принято на заседании 1 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Законопроект разработан по поручению премьер-министра, устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административном правонарушении", – отметил министр юстиции Денис Малюська.

Также министр добавил, что законопроектом предлагается ввести ответственность для юридических лиц (собственников зданий, сооружений и общественного транспорта), которые обязаны пропускать людей только при наличии масок.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути, идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушения карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400–5100 грн)", – отметил.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили у 1109 лиц.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек. С начала пандемии во Львовской области инфицированы 5435 человек – это самый высокий показатель в Украине.

Теги: Украина, штраф, карантин, Денис Малюська, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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