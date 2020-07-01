В "ДНР" 450 военных инфицированы COVID-19. Командование скрывает информацию – блогер

За время пандемии в больницы "ДНР" госпитализированы 450 инфицированных COVID-19 в сложной форме, 80 боевиков попали в реанимацию, умерли 45, заявил донецкий блогер Злобный Укр.

Злобный Укр: Быть "армейцем" в непризнанных республиках – все равно что быть носителем чумы в Средневековье Фото: EPA

По состоянию на начало июля 480 террористов инфицированы коронавирусной инфекцией COVID-19, количество контактных лиц составило около 4,5 тыс. Об этом Obozrevatel сообщил донецкий блогер Злобный Укр.

"В мае в Донецк прибыла комиссия из Южного военного округа – из Новочеркасска. В городе ее члены провели, меняя друг друга, более двух месяцев. В частности, комиссия изучала ситуацию с заболеваемостью COVID-19", – заявил он.

По данным Злобного Укра, вирус в Донецк "приехал" из России вместе с очередными "добровольцами".

"От тех, кто вернулся из России, вирус распространился среди боевиков по всем полкам. Эту заразу притащили русские. Они первые начали болеть. Но командование решило скрывать факты заболевания. Это не понравилось кураторам, которые смогли установить, где прячут больных, чем именно они болеют. В результате трое "майоров" "ДНР" из медслужб нескольких полков получили взбучку. Однако распространение коронавируса это не остановило: больных COVID-19 боевиков госпитализировали в палаты к тем, кто лечился от пневмонии. Поэтому на начало июня комиссия из Новочеркасска обнаружила более 180 больных COVID-19. Количество контактных лиц составило на тот момент около 3,5 тыс.", – рассказал блогер.

По его словам, из-за попытки скрыть факты заболевания, коронавирус вывел из строя целые роты.

"Была дана команда запихнуть солдат в казармы и дезинфицировать хлоркой все поверхности. Но это мало помогло: к июлю количество больных перевалило за 480 человек, контактных стало еще на 1 тыс. больше. Комиссия наказала материально всех, кто это допустил. На конец июня на передовой взято около 6,8 тыс. проб на COVID-19, обнаружено почти 380 зараженных. 12,4 тыс. проб было взято в казармах по всем гарнизонам – подозревают COVID-19 почти у 700 человек", – уточнил блогер.

По его информации, за время пандемии в больницы "ДНР" были госпитализированы более 450 инфицированных COVID-19 в сложной форме, 80 боевиков попали в реанимацию, умерли 45. Всего по состоянию на конец июня переболели около 1,2 тыс. человек.

"Где-то 7 тыс. человек находятся под наблюдением с легкими заболеваниями, армия "ДНР" получила предписания от эпидемиологического центра Краснодарского края по обсервации контактных лиц, усилению соблюдения правил гигиены, врачам-эпидемиологам и российским кураторам "армии ДНР" предписано обеспечить меры по недопущению всплесков болезни в будущем. "Армия ДНР" ситуацию пытается скрыть. Но местные боятся, потому что знают, что происходит, и распространяют информацию среди знакомых. Сейчас быть "армейцем" в непризнанных республиках – все равно что быть носителем чумы в Средневековье", – отметил Злобный Укр.