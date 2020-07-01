В ВСУ за сутки зафиксировано девять новых случаев COVID-19

По состоянию на 1 июля в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 187 человек.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 312 военнослужащих, пять человек умерли Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев COVID-19. Об этом 1 июля сообщило командование медицинских сил ВСУ.

На лечении в учреждениях здравоохранения находится три человека. Двое военнослужащих находятся в Национальном военно-медицинском клиническом центре, еще один – в Ровенском военном госпитале. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится шесть человек. Трое военнослужащих и один сотрудник ВСУ – во Львовский области, один военный – в Винницкой области и один работник ВСУ – в Николаевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 1 июля в ВСУ коронавирусом инфицированы 187 человек. Всего за время пандемии выздоровели 312 военнослужащих, пять человек умерли.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, 14 больных умерли. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998. От COVID-19 скончалось 1173 человека, 19 548 – вылечились.