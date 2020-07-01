В одной из колоний РФ произошла вспышка COVID-19. Там содержится украинский политзаключенный

В российской исправительной колонии №11 в Нижегородской области, где удерживается украинский политзаключенный Игорь Кияшко, произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом 1 июля сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Fcebook.
По ее словам, в колонии введен карантин, так как у многих заключенных клинически подтвердили COVID-19. Также болезнь диагностировали у сокамерников Кияшко.
"Из-за нехватки койкомест в медицинской части этой колонии инфицированных размещают в столовой и клубе для проведения досуга, чем подвергают опасности заражения других заключенных", – отметила она.
Денисова добавила, что из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и ненадлежащего медико-санитарного обеспечения некоторые политзаключенные уже перенесли COVID-19 в других российский колониях.
Украинский омбудсмен потребовала предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение и медпомощь гражданам Украины, содержащимся в российских тюрьмах.
В декабре 2018 года Нижегородский областной суд приговорил украинского юриста Кияшко к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования. Якобы он пытался вывезти из РФ документацию на радиолокационную аппаратуру, используемую в зенитно-ракетных комплексах С-400.