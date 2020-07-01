В одной из колоний РФ произошла вспышка COVID-19. Там содержится украинский политзаключенный

В российской исправительной колонии, где удерживается украинский политзаключенный Игорь Кияшко, ввели карантин из-за вспышки COVID-19, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В российской исправительной колонии №11 в Нижегородской области, где удерживается украинский политзаключенный Игорь Кияшко, произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом 1 июля сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Fcebook.

По ее словам, в колонии введен карантин, так как у многих заключенных клинически подтвердили COVID-19. Также болезнь диагностировали у сокамерников Кияшко.

"Из-за нехватки койкомест в медицинской части этой колонии инфицированных размещают в столовой и клубе для проведения досуга, чем подвергают опасности заражения других заключенных", – отметила она.

Денисова добавила, что из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и ненадлежащего медико-санитарного обеспечения некоторые политзаключенные уже перенесли COVID-19 в других российский колониях.

Украинский омбудсмен потребовала предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение и медпомощь гражданам Украины, содержащимся в российских тюрьмах.